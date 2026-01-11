On n’ar­rête plus Aryna Sabalenka qui a remporté, ce dimanche à Brisbane, le 22e titre de sa carrière, après une victoire face à Kostyuk en finale (6−4, 6–3).

Et à l’oc­ca­sion du tradi­tionnel discours pendant la remise des prix, le Biélorusse en a profité pour faire passer un message plutôt clair à son petit ami. « Merci à mon petit ami… j’espère bientôt pouvoir t’appeler autrement. »

Aryna Sabalenka after winning back to back Brisbane titles :



“Thank you to my boyfriend… hope­fully soon I can call you some­thing else” 😭😭😭😭 pic.twitter.com/VCLdkJXLBg — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 11, 2026

Touché, ce dernier a eu sourire presque gêné à l’idée d’un mariage avec la numéro 1 mondiale…