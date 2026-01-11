AccueilWTAWTA - BrisbaneLa révélation inattendue de Sabalenka après son sacre : "Merci à mon...
WTA - Brisbane

La révé­la­tion inat­tendue de Sabalenka après son sacre : « Merci à mon petit ami… j’espère bientôt pouvoir t’appeler autrement »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

1711

On n’ar­rête plus Aryna Sabalenka qui a remporté, ce dimanche à Brisbane, le 22e titre de sa carrière, après une victoire face à Kostyuk en finale (6−4, 6–3).

Et à l’oc­ca­sion du tradi­tionnel discours pendant la remise des prix, le Biélorusse en a profité pour faire passer un message plutôt clair à son petit ami. « Merci à mon petit ami… j’espère bientôt pouvoir t’appeler autrement. »

Touché, ce dernier a eu sourire presque gêné à l’idée d’un mariage avec la numéro 1 mondiale… 

Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 10:15

Article précédent
Maria Kostyuk, au bord des larmes au sujet de l’Ukraine : « Je joue tous les jours avec la douleur dans mon cœur. Il y a des milliers de personnes qui sont sans lumière et sans eau chaude en ce moment. Ma sœur dort sous 3 couver­tures à cause du froid qu’il fait à la maison »
Article suivant
Svitolina ose juste un tout petit baiser pour fêter son sacre…

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.