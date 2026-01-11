On n’arrête plus Aryna Sabalenka qui a remporté, ce dimanche à Brisbane, le 22e titre de sa carrière, après une victoire face à Kostyuk en finale (6−4, 6–3).
Et à l’occasion du traditionnel discours pendant la remise des prix, le Biélorusse en a profité pour faire passer un message plutôt clair à son petit ami. « Merci à mon petit ami… j’espère bientôt pouvoir t’appeler autrement. »
Aryna Sabalenka after winning back to back Brisbane titles :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 11, 2026
“Thank you to my boyfriend… hopefully soon I can call you something else” 😭😭😭😭 pic.twitter.com/VCLdkJXLBg
Touché, ce dernier a eu sourire presque gêné à l’idée d’un mariage avec la numéro 1 mondiale…
Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 10:15