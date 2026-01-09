Qualifiée pour les demi‐finales du tournoi de Brisbane après une victoire autoritaire contre Madison Keys (6−3, 6–3), Aryna Sabalenla s’est longuement exprimée en conférence de presse d’après match.
Notamment interrogée sur ses nombreux échanges avec sa box pendant les matchs, la numéro 1 mondiale a reconnu qu’elle s’énervait parfois un peu pour rien.
« Honnêtement, je n’ai aucune idée de ce que j’attends d’eux (rires). À chaque tournoi, je les observe, et le plus fou, c’est qu’eux aussi essaient de deviner ce que j’attends d’eux. Parfois, je cherche du soutien, parfois des conseils, parfois je les observe simplement. C’est ce qui est difficile pour eux. Je suppose qu’il faudrait leur demander ce qu’ils ressentent et ce dont ils pensent que j’ai besoin à chaque instant (sourit). C’est toujours différent. Parfois, je leur dis simplement ce qui me passe par la tête, pour ne pas avoir à y penser. Il y a des moments où je trouve qu’ils sont ennuyeux et où j’ai envie qu’ils arrêtent ce qu’ils font (rires). Oui, je sais que moi aussi je suis irritante, je suis difficile à vivre, c’est certain. »
Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 18:38