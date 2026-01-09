Qualifiée pour les demi‐finales du tournoi de Brisbane après une victoire auto­ri­taire contre Madison Keys (6−3, 6–3), Aryna Sabalenla s’est longue­ment exprimée en confé­rence de presse d’après match.

Notamment inter­rogée sur ses nombreux échanges avec sa box pendant les matchs, la numéro 1 mondiale a reconnu qu’elle s’éner­vait parfois un peu pour rien.

« Honnêtement, je n’ai aucune idée de ce que j’at­tends d’eux (rires). À chaque tournoi, je les observe, et le plus fou, c’est qu’eux aussi essaient de deviner ce que j’at­tends d’eux. Parfois, je cherche du soutien, parfois des conseils, parfois je les observe simple­ment. C’est ce qui est diffi­cile pour eux. Je suppose qu’il faudrait leur demander ce qu’ils ressentent et ce dont ils pensent que j’ai besoin à chaque instant (sourit). C’est toujours diffé­rent. Parfois, je leur dis simple­ment ce qui me passe par la tête, pour ne pas avoir à y penser. Il y a des moments où je trouve qu’ils sont ennuyeux et où j’ai envie qu’ils arrêtent ce qu’ils font (rires). Oui, je sais que moi aussi je suis irri­tante, je suis diffi­cile à vivre, c’est certain. »