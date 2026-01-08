En conférence de presse après sa qualification pour les quarts de finale du tournoi de Brisbane, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a pointé du doigt la cadence infernale du calendrier, en critiquant les règles instaurées par la WTA pour éviter que certaines joueuses zappent trop de tournois.
« La saison est vraiment folle, et ce n’est pas bon pour nous tous, car on voit beaucoup de joueurs se blesser et les balles sont assez lourdes. C’st beaucoup, oui, beaucoup de difficultés pour nous tous. Lorsque Serena était là, les règles étaient différentes. Maintenant, ils nous infligent des pénalités de points. Les règles sont assez compliquées avec les tournois obligatoires, mais je continue de sauter quelques tournois pour préserver mon corps, parce que j’ai beaucoup souffert la saison dernière. Même si les résultats étaient très réguliers, j’ai joué certains tournois alors que j’étais complètement malade ou que j’étais vraiment épuisée à cause d’un excès de matchs. Cette saison, nous allons donc essayer de mieux gérer cela, même s’ils me mettront une amende à la fin de la saison. Mais c’est délicat. Et je trouve que ce qu’ils font est insensé. Je pense qu’ils ne font que suivre leurs intérêts, mais ils ne se concentrent pas sur notre protection à tous. »
Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 11:42