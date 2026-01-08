En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale du tournoi de Brisbane, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a pointé du doigt la cadence infer­nale du calen­drier, en criti­quant les règles instau­rées par la WTA pour éviter que certaines joueuses zappent trop de tournois.

« La saison est vrai­ment folle, et ce n’est pas bon pour nous tous, car on voit beau­coup de joueurs se blesser et les balles sont assez lourdes. C’st beau­coup, oui, beau­coup de diffi­cultés pour nous tous. Lorsque Serena était là, les règles étaient diffé­rentes. Maintenant, ils nous infligent des péna­lités de points. Les règles sont assez compli­quées avec les tour­nois obli­ga­toires, mais je continue de sauter quelques tour­nois pour préserver mon corps, parce que j’ai beau­coup souf­fert la saison dernière. Même si les résul­tats étaient très régu­liers, j’ai joué certains tour­nois alors que j’étais complè­te­ment malade ou que j’étais vrai­ment épuisée à cause d’un excès de matchs. Cette saison, nous allons donc essayer de mieux gérer cela, même s’ils me mettront une amende à la fin de la saison. Mais c’est délicat. Et je trouve que ce qu’ils font est insensé. Je pense qu’ils ne font que suivre leurs inté­rêts, mais ils ne se concentrent pas sur notre protec­tion à tous. »