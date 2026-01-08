AccueilWTAWTA - BrisbaneLe gros coup de gueule de Sabalenka : "Je trouve que ce...
WTA - Brisbane

Le gros coup de gueule de Sabalenka : « Je trouve que ce qu’ils font est insensé. Lorsque Serena était là, les règles étaient différentes »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

205

En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale du tournoi de Brisbane, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a pointé du doigt la cadence infer­nale du calen­drier, en criti­quant les règles instau­rées par la WTA pour éviter que certaines joueuses zappent trop de tournois. 

« La saison est vrai­ment folle, et ce n’est pas bon pour nous tous, car on voit beau­coup de joueurs se blesser et les balles sont assez lourdes. C’st beau­coup, oui, beau­coup de diffi­cultés pour nous tous. Lorsque Serena était là, les règles étaient diffé­rentes. Maintenant, ils nous infligent des péna­lités de points. Les règles sont assez compli­quées avec les tour­nois obli­ga­toires, mais je continue de sauter quelques tour­nois pour préserver mon corps, parce que j’ai beau­coup souf­fert la saison dernière. Même si les résul­tats étaient très régu­liers, j’ai joué certains tour­nois alors que j’étais complè­te­ment malade ou que j’étais vrai­ment épuisée à cause d’un excès de matchs. Cette saison, nous allons donc essayer de mieux gérer cela, même s’ils me mettront une amende à la fin de la saison. Mais c’est délicat. Et je trouve que ce qu’ils font est insensé. Je pense qu’ils ne font que suivre leurs inté­rêts, mais ils ne se concentrent pas sur notre protec­tion à tous. »

Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 11:42

Article précédent
Un forfait notable à dix jours du début du tournoi
Article suivant
Wawrinka donne une leçon de classe à Kyrgios : « Ce n’est pas facile pour lui, il a été beau­coup blessé ces dernières années, mais il a obtenu des résul­tats incroyables au cours de sa carrière, il a atteint une finale de Grand Chelem »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.