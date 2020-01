Naomi Osaka (4e) peut s’en vouloir. Opposée à Karolina Pliskova (2e), la Japonaise a servi pour le gain du match à 6-5 dans le deuxième set et s’est même procurée une balle de match. La Tchèque a sauvé cette occasion avant de s’imposer 6-7(10), 7-6(3), 6-3. Tenante du titre à Brisbane, Karolina Pliskova défendra son bien face à Madison Keys en finale.

It's @KaPliskova into the #BrisbaneTennis final !

After almost three hours, she beats Osaka 6-7(10), 7-6(3), 6-2 ! pic.twitter.com/jLv2yBI9u5

— WTA (@WTA) January 11, 2020