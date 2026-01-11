Quelques fois une défaite ne compte pas énormément. C’est ce qu’il ressort du discours de Maria Kostyuk dominée par Aryna Sabalenka en finale du tournoi de Brisbane (4−6, 3–6). Maria, très émue, s’est donc forcément exprime sur la situation actuelle dans son pays et c’est poignant.
« Marta Kostyuk a parlé de l’Ukraine après sa défaite face à Aryna Sabalenka en finale à Brisbane « Je veux dire quelques mots sur l’Ukraine. Je joue tous les jours avec la douleur dans mon cœur. Il y a des milliers de personnes qui sont sans lumière et sans eau chaude en ce moment. Il fait ‑20 degrés dehors. C’est très douloureux de vivre cette réalité tous les jours. Ma sœur dort sous 3 couvertures à cause du froid qu’il fait à la maison. J’ai été incroyablement émue et heureuse de voir autant de drapeaux ukrainiens cette semai
