Quelques fois une défaite ne compte pas énor­mé­ment. C’est ce qu’il ressort du discours de Maria Kostyuk dominée par Aryna Sabalenka en finale du tournoi de Brisbane (4−6, 3–6). Maria, très émue, s’est donc forcé­ment exprime sur la situa­tion actuelle dans son pays et c’est poignant.

« Marta Kostyuk a parlé de l’Ukraine après sa défaite face à Aryna Sabalenka en finale à Brisbane « Je veux dire quelques mots sur l’Ukraine. Je joue tous les jours avec la douleur dans mon cœur. Il y a des milliers de personnes qui sont sans lumière et sans eau chaude en ce moment. Il fait ‑20 degrés dehors. C’est très doulou­reux de vivre cette réalité tous les jours. Ma sœur dort sous 3 couver­tures à cause du froid qu’il fait à la maison. J’ai été incroya­ble­ment émue et heureuse de voir autant de drapeaux ukrai­niens cette semai