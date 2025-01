16e joueuse mondiale à seule­ment 16 ans, Mirra Andreeva est une joueuse très ambitieuse.

Après sa victoire expresse ce jeudi face à Noskova (6−3, 6–0 en 1h) en huitièmes de finale du tournoi de Brisbane, la jeune russe est revenue avec humour sur sa colla­bo­ra­tion avec Conchita Martinez, sa coach depuis le mois d’avril dernier.

Mirra Andreeva after beating Linda Noskova in Brisbane



“Your deve­lop­ment and racing up the charts has been a plea­sure to watch.”



Mirra : “Thanks to Conchita. She helped me improve so thanks her. I know some­times it’s not easy to work with me. I think she’s doing a good job so… pic.twitter.com/Km5SGfjGr0