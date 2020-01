Sur un ace, le 18e du match, Naomi Osaka a validé son billet pour les quarts de finale non sans avoir souffert face à Sofia Kenin (14e). Après la perte du premier set, la Japonaise est montée en puissance pour l’emporter 6-7(3), 6-3, 6-1. La Nippone a désormais rendez-vous avec Kiki Bertens ou Anett Kontaveit.

