Kristina Mladenovic (39e) a réussi son entrée en lice dans les qualifications de Brisbane. La numéro 1 française a disposé de l’Australienne Ellen Perez (249e et bénéficiaire d’une wild-card) en trois sets 6-4, 4-6, 6-4. Au deuxième tour, la Tricolore affrontera la Russe Liudmila Samsonova (129e). En revanche, Fiona Ferro et Chloé Paquet ont été éliminées respectivement par Heather Watson (6-2, 7-6(4) et Jennifer Brady (6-2, 6-1).