Opposée à la 50e joueuse mondiale, l’Espagnole Cristina Bucsa, pour son premier match de la saison 2026 sur le tournoi de Brisbane, Aryna Sabalenka n’a vrai­ment pas fait dans le détail en s’im­po­sant, 6–0, 6–1, en moins de 50 minutes de jeu.

Interrogée, lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, sur sa volonté d’en­voyer un message à ses futurs adver­saires avec un tel score, la numéro 1 mondiale a réfuté cette affirmation.

« Je ne sais pas. C’est du tennis, comme vous le savez, et surtout du tennis féminin, donc on ne peut rien prédire. Je ne cher­chais pas à avertir qui que ce soit (sourire) pour la saison. J’étais trop concen­trée sur les choses sur lesquelles j’ai travaillé pendant la pré‐saison. J’essayais simple­ment de montrer mon niveau. Je l’ai bien fait, et si quel­qu’un a pris peur à cause de cela, je serai heureuse de voir les joueuses aban­donner, mais cela n’ar­ri­vera pas, malheu­reu­se­ment. Mais je suis super contente du niveau que j’ai pu montrer aujourd’hui (mardi). »