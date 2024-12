Aryna est une fille assez éton­nante. Suite à sa victoire face à la Mexicain Renata Zarazúa à Brisbane, a joueuse biélo­russe a expliqué le petit souci qu’elle a eu en voulant se rendre en Australie.

« J’ai eu un peu de temps libre. Je suis retournée en Floride et j’ai dormi dans mon lit. J’étais vrai­ment fati­guée par les hôtels chaque semaine. Après une saison aussi intense, j’ai senti que je pouvais me reposer un mois de plus. Mon équipe m’ap­pe­lait pour essayer de me joindre, pour s’as­surer que j’ar­ri­vais à l’avion à temps. J’étais en retard pour le premier avion. Je pensais que je partais le soir, mais c’était en fait le matin. Je me suis dit : « Ok les gars, je crois qu’il nous faut un autre billet ». C’était drôle. Je me suis dit : « D’accord, peu importe. Un jour de congé supplé­men­taire. Merci »