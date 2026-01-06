En conférence de presse après son écrasante victoire contre Cristina Busca (50e mondiale) du tournoi de Brisbane (6−0, 6–1), pour son premier match de la saison, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a répondu aux critiques sur la « bataille des sexes », qu’elle a perdue face à Nick Kyrgios le 28 décembre dernier (6−3, 6–3).
« Ce qui m’attriste, c’est que certaines personnes aient mal compris l’idée même de cet événement. Mais ça m’est égal. Je pense qu’il y aura toujours des gens qui ne vous aiment pas, qui ne vous respectent pas, qui ne vous soutiennent pas. Cette exhibition était amusante, un grand défi. Je pense que nous avons attiré beaucoup d’attention sur le tennis. Il ne s’agissait pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s’agissait de montrer que le tennis peut être vraiment énorme et que nous pouvons attirer beaucoup d’attention sur un match d’exhibition, ce qui n’arrive généralement jamais ; Beaucoup de gens nous ont soutenus, et je me concentre uniquement là‐dessus. En abordant ce match, je me suis contenté de jouer mon tennis. »
Publié le mardi 6 janvier 2026 à 11:26