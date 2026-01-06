AccueilWTAWTA - BrisbaneSabalenka : "Ce qui m'attriste, c'est que certaines personnes aient mal compris...
WTA - Brisbane

Sabalenka : « Ce qui m’at­triste, c’est que certaines personnes aient mal compris l’idée même de ce match entre Kyrgios et moi. Mais ça m’est égal »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

En confé­rence de presse après son écra­sante victoire contre Cristina Busca (50e mondiale) du tournoi de Brisbane (6−0, 6–1), pour son premier match de la saison, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a répondu aux critiques sur la « bataille des sexes », qu’elle a perdue face à Nick Kyrgios le 28 décembre dernier (6−3, 6–3).

« Ce qui m’at­triste, c’est que certaines personnes aient mal compris l’idée même de cet événe­ment. Mais ça m’est égal. Je pense qu’il y aura toujours des gens qui ne vous aiment pas, qui ne vous respectent pas, qui ne vous soutiennent pas. Cette exhi­bi­tion était amusante, un grand défi. Je pense que nous avons attiré beau­coup d’at­ten­tion sur le tennis. Il ne s’agis­sait pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s’agis­sait de montrer que le tennis peut être vrai­ment énorme et que nous pouvons attirer beau­coup d’at­ten­tion sur un match d’ex­hi­bi­tion, ce qui n’ar­rive géné­ra­le­ment jamais ; Beaucoup de gens nous ont soutenus, et je me concentre unique­ment là‐dessus. En abor­dant ce match, je me suis contenté de jouer mon tennis. »

Publié le mardi 6 janvier 2026 à 11:26

