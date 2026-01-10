En demi‐finale à Brisbane, Aryna a dominé Muchova (6−3, 6–4). Ella affrontera en finale Marta Kostyuk qui a sorti Jessica Pegula (6−0, 6–3). Après ce beau succès, Aryna a expliqué au public comme elle avait préparé ce début de saison…
« Normalement, je ne prends que deux semaines de vacances, c’est tout, ensuite je recommence à m’entraîner. Pendant ces deux semaines, je ne fais aucun sport, puis je reviens avec six kilos en plus, mais cela m’est égal, je sais comment fonctionne mon esprit. Je sais que je vais ensuite faire beaucoup d’exercice et les perdre rapidement, mais il est vital de ne rien faire en sport pendant ces deux semaines. Eh bien, en réalité, je suis allée à la salle de sport, je ne vais pas mentir, mais uniquement pour marcher sur le tapis. En ce qui concerne le tennis, je n’ai pas touché une raquette pendant ces quinze jours, il est important de prendre ce temps de déconnexion pour recharger les batteries et recommencer ».
Publié le samedi 10 janvier 2026 à 08:20