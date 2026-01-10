En demi‐finale à Brisbane, Aryna a dominé Muchova (6−3, 6–4). Ella affron­tera en finale Marta Kostyuk qui a sorti Jessica Pegula (6−0, 6–3). Après ce beau succès, Aryna a expliqué au public comme elle avait préparé ce début de saison…

« Normalement, je ne prends que deux semaines de vacances, c’est tout, ensuite je recom­mence à m’en­traîner. Pendant ces deux semaines, je ne fais aucun sport, puis je reviens avec six kilos en plus, mais cela m’est égal, je sais comment fonc­tionne mon esprit. Je sais que je vais ensuite faire beau­coup d’exer­cice et les perdre rapi­de­ment, mais il est vital de ne rien faire en sport pendant ces deux semaines. Eh bien, en réalité, je suis allée à la salle de sport, je ne vais pas mentir, mais unique­ment pour marcher sur le tapis. En ce qui concerne le tennis, je n’ai pas touché une raquette pendant ces quinze jours, il est impor­tant de prendre ce temps de décon­nexion pour recharger les batte­ries et recommencer ».