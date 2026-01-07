En conférence de presse après son entrée réussie à l’Espagnole Cristina Bucsa, Aryna est revenue sur la polémique concernant la bataille des sexes.
« Vous savez, j’ai l’impression qu’il y aura toujours des gens qui ne vous aiment pas, qui ne vous respectent pas, qui ne vous soutiennent pas. Ce qui m’attriste, c’est que certaines personnes aient mal compris l’idée même de cet événement. Mais cela m’importe peu. Mais de l’autre côté, il y a tellement de gens qui me soutiennent, qui m’encouragent vraiment et qui trouvent une source d’inspiration en moi, et je me concentre sur cet aspect‐là. Je ne pense même plus à cette exhibition. C’était amusant. C’ était un grand défi. Je pense que nous avons attiré beaucoup d’attention sur le tennis. Il ne s’agissait pas de prouver quelque chose à qui que ce soit. Il s’agissait de montrer que le tennis peut être vraiment énorme et que nous pouvons attirer beaucoup d’attention sur un match exhibition,
ce qui n’arrive généralement jamais »
Publié le mercredi 7 janvier 2026 à 09:22