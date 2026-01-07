En confé­rence de presse après son entrée réussie à l’Espagnole Cristina Bucsa, Aryna est revenue sur la polé­mique concer­nant la bataille des sexes.

« Vous savez, j’ai l’im­pres­sion qu’il y aura toujours des gens qui ne vous aiment pas, qui ne vous respectent pas, qui ne vous soutiennent pas. Ce qui m’at­triste, c’est que certaines personnes aient mal compris l’idée même de cet événe­ment. Mais cela m’im­porte peu. Mais de l’autre côté, il y a telle­ment de gens qui me soutiennent, qui m’en­cou­ragent vrai­ment et qui trouvent une source d’ins­pi­ra­tion en moi, et je me concentre sur cet aspect‐là. Je ne pense même plus à cette exhi­bi­tion. C’était amusant. C’ était un grand défi. Je pense que nous avons attiré beau­coup d’at­ten­tion sur le tennis. Il ne s’agis­sait pas de prouver quelque chose à qui que ce soit. Il s’agis­sait de montrer que le tennis peut être vrai­ment énorme et que nous pouvons attirer beau­coup d’at­ten­tion sur un match exhi­bi­tion,

ce qui n’ar­rive géné­ra­le­ment jamais »