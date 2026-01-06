Opposée à la 50e joueuse mondiale, l’Espagnole Cristina Bucsa, pour son premier match de la saison 2026 sur le tournoi de Brisbane, Aryna Sabalenka n’a vraiment pas fait dans le détail en s’imposant, 6–0, 6–1, en moins de 50 minutes de jeu.
Interrogée, lors de son passage en conférence de presse d’après match, sur sa volonté d’envoyer un message à ses futurs adversaires avec un tel score, la numéro 1 mondiale a réfuté cette affirmation.
« Je ne sais pas. C’est du tennis, comme vous le savez, et surtout du tennis féminin, donc on ne peut rien prédire. Je ne cherchais pas à avertir qui que ce soit (sourire) pour la saison. J’étais trop concentrée sur les choses sur lesquelles j’ai travaillé pendant la pré‐saison. J’essayais simplement de montrer mon niveau. Je l’ai bien fait, et si quelqu’un a pris peur à cause de cela, je serai heureuse de voir les joueuses abandonner, mais cela n’arrivera pas, malheureusement. Mais je suis super contente du niveau que j’ai pu montrer aujourd’hui (mardi). »
