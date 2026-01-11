Intraitable ce dimanche face à Marta Kostyuk en finale du tournoi de Brisbane (6−4, 6–3, en 1h20), Aryna Sabalenka, titrée pour la 22e fois de sa carrière, avait forcé­ment le sourire en confé­rence de presse d’après match.

Sauf peut‐être lors­qu’elle a été inter­rogée sur la posi­tion toujours ferme des athlètes ukrai­niens qui refusent toujours de serrer la main de leurs collègues russes et biélo­russes depuis le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine (la Biélorussie de Loukachenko étant la prin­ci­pale alliée de la Russie de Poutine).

« Eh bien, c’est leur posi­tion. C’est leur posi­tion. Que puis‐je y faire ? Cela ne me dérange pas. Je m’en fiche. Quand je vais sur le court, je me concentre unique­ment sur le tennis et le sport. Quand je vais sur le court, je pense à mon tennis et à ce que je dois faire pour gagner. Peu importe que ce soit Marta Kostyuk ou Jessica Pegula. Je vais quand même sur le court et je fais de mon mieux, et je me bats pour remporter le trophée. Je n’ai rien à prouver. Je vais là‐bas et je concoure simple­ment en tant qu’athlète. »