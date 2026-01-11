Intraitable ce dimanche face à Marta Kostyuk en finale du tournoi de Brisbane (6−4, 6–3, en 1h20), Aryna Sabalenka, titrée pour la 22e fois de sa carrière, avait forcément le sourire en conférence de presse d’après match.
Sauf peut‐être lorsqu’elle a été interrogée sur la position toujours ferme des athlètes ukrainiens qui refusent toujours de serrer la main de leurs collègues russes et biélorusses depuis le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine (la Biélorussie de Loukachenko étant la principale alliée de la Russie de Poutine).
« Eh bien, c’est leur position. C’est leur position. Que puis‐je y faire ? Cela ne me dérange pas. Je m’en fiche. Quand je vais sur le court, je me concentre uniquement sur le tennis et le sport. Quand je vais sur le court, je pense à mon tennis et à ce que je dois faire pour gagner. Peu importe que ce soit Marta Kostyuk ou Jessica Pegula. Je vais quand même sur le court et je fais de mon mieux, et je me bats pour remporter le trophée. Je n’ai rien à prouver. Je vais là‐bas et je concoure simplement en tant qu’athlète. »
Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 14:14