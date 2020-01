Avant la création de l’ATP Cup, Brisbane organisait un tournoi mixte pour lancer la saison. La compétition par équipes modifie totalement l’organisation et le tournoi féminin est « relégué » au second plan. Sloane Stephens, battue d’entrée par Liudmila Samsonova 6-4, 2-6, 6-3, et qui membre du conseil des joueuses à la WTA, a poussé un coup de « gueule » comme le rapporte hindustantimes : « Je pense que faire jouer la numéro 1 mondiale sur un court annexe, ce n’est pas super. C’est une question de respect. Nous n’avons pas été questionnées sur la programmation. C’était ce que l’ATP voulait, ils ont obtenu ce qu’ils voulaient, les filles sont de côté et c’est toujours comme ça. Leur priorité était l’ATP Cup. Les choses auraient pu être faites différemment. »

