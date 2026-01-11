On arrête plus la joueuse biélo­russe qui a remporté à Brisbane le 25ème titre de sa carrière. Profitant de son audi­toire, Aryna en a passé un message plutôt clair à son « boy friend »

Aryna Sabalenka after winning back to back Brisbane titles :



“Thank you to my boyfriend… hope­fully soon I can call you some­thing else” 😭😭😭😭 pic.twitter.com/VCLdkJXLBg — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 11, 2026

« Merci à mon petit ami… j’espère bientôt pouvoir t’appeler autrement »

Touché, son « fiancée » a eu sourire presque gêné, on imagine déjà ce que pour­rait être le futur mariage de ses deux tour­te­reaux vu leur tempé­ra­ment assez explosif.