On arrête plus la joueuse biélorusse qui a remporté à Brisbane le 25ème titre de sa carrière. Profitant de son auditoire, Aryna en a passé un message plutôt clair à son « boy friend »
Aryna Sabalenka after winning back to back Brisbane titles :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 11, 2026
“Thank you to my boyfriend… hopefully soon I can call you something else” 😭😭😭😭 pic.twitter.com/VCLdkJXLBg
« Merci à mon petit ami… j’espère bientôt pouvoir t’appeler autrement »
Touché, son « fiancée » a eu sourire presque gêné, on imagine déjà ce que pourrait être le futur mariage de ses deux tourtereaux vu leur tempérament assez explosif.
Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 10:15