Ashleigh Barty, numéro 1 mondiale, débutera sa saison 2020 à Brisbane où elle sera opposée à Maria Sharapova ou une joueuse qualifiée. Karolina Pliskova, numéro 2 mondiale, affrontera Ajla Tomljanovic ou Priscilla Hon. Naomi Osaka débutera contre Maria Sakari. Le tableau complet est disponible ci-dessous.

