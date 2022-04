Belinda Bencic a crée la surprise en s’of­frant Paula Badosa pour la première fois de sa carrière en quarts de finale du tournoi de Charleston, après 2h50 de combat (2–6, 7–6(2), 6–4). Menée 4–2 dans la deuxième manche, la joueuse suisse a égale­ment sauvé deux balles de break à 5–5 dans ce même set.

Avant sa demi‐finale contre Ekaterina Alexandrova, Belinda Bencic a affiché sa satis­fac­tion au micro de Tennis Channel : « C’était un match très diffi­cile, très disputé. Pendant un set et demi, je n’étais pas à l’aise sur le court, j’avais une sensa­tion étrange avec mon service. Le vent me gênait, tout me gênait. J’avais besoin de me détendre, de retrouver mon tennis. Tout a changé à 6–2, 4–2 pour elle, je suis très contente d’avoir gagné. Je sentais que chaque fois que nous nous jouions, je me rappro­chais un peu plus, alors j’ai décidé d’avoir que des pensées posi­tives dans ma tête et de ne pas entrer sur le court en ayant peur. »