Ons Jabeur marque son retour en forme avec une finale à Charleston. Alors qu’elle était menée 5–3 dans la première manche en demie contre Daria Kasatkina, la Tunisienne a profité d’une inter­rup­tion causée par pluie pour inverser la tendance. Elle a sauvé deux balles de set avant de l’emporter 7–5, 7–5.

« Je dois remer­cier la pluie. Cela m’a permis de parler un peu à mon entraî­neur, qui m’a donné quelques conseils, et de réflé­chir à ce qui s’est passé dans le premier set. Mon jeu était là, j’avais juste besoin de trouver un petit quelque chose. J’ai été plus patiente par la suite, j’ai mieux construit mon point et cela m’a vrai­ment aidée », s’est réjouie la numéro 5 mondiale dans des propos rappor­tées par la WTA.

Elle affron­tera en finale Jessica Pegula ou Belinda Bencic pour un 4e titre en carrière.