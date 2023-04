À l’issue de sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales du tournoi de Charleston suite à l’abandon de son adver­saire, la Russe Anna Kalinskaya (6−0, 4–1), Ons Jabeur, qui s’est longue­ment exprimée en confé­rence presse, a notam­ment été inter­rogée sur de poten­tielles tensions au sein du vestiaire.

« Parfois, les joueuses oublient qu’elles sont des êtres humains. Et ce n’est qu’un tournoi et ce n’est que du tennis. Parfois, elles ne disent même pas bonjour. Pour moi, lors­qu’un match est terminé, nous pouvons en plai­santer et aller dîner. Tout le monde n’est pas comme ça, mais je pense que ça va changer. Avant, tout le monde était gentil, main­te­nant, à certains moments, il y a des tensions entre les joueuses. La paix et l’amour devraient être partout, il y a des choses pires dans la vie que le tennis. »