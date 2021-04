Sloane Stefens est bien loin de l’époque où elle affo­lait les comp­teurs avec un victoire surprise à l’US Open en 2017 et une 3ème place mondiale en 2018.

Depuis, l’Américaine propose des saisons maus­sades où elle est loin de l’ex­plo­si­vité qui avait fait sa renommée.

49ème l’ATP actuel­le­ment, elle espère encore revenir à son meilleur tennis et semble faire ce qu’il faut à l’en­traî­ne­ment même si les résul­tats se font attendre. Du coup, au lieu de se lamenter, elle posi­tive et croit encore en son étoile : « Le tennis est un sport où vous pouvez tomber rapi­de­ment mais aussi vous relevez avec la même vitesse. Vous pouvez avoir la pire saison de votre vie et ensuite aller gagner le French Open. Revenir à son meilleur prend du temps. De toute façon, si le travail est accompli, il est clair que les choses bougent. À un moment donné, les tables tournent, les marées tournent, et il faut juste être prêt pour quand cela arri­vera. », c’est tout le mal que l’on souhaite à l’Américaine engagée cette semaine à Charleston sur la terre battue améri­cain qu’elle affec­tionne particulièrement.