Kim Clijsters et Sloane Stephens feront équipe ensemble pour le tournoi de Charleston (4 au 12 avril). La Belge, qui disputera également le simple après avoir pris part à Indian Wells, a reçu une invitation pour disputer le double avec l’Américaine.

Our 20|20 vision is seeing DOUBLES. 👀

Grand Slam champions @Clijsterskim & @SloaneStephens have taken a doubles wild card and will be playing together at the 2020 #VolvoCarOpen. #CHS pic.twitter.com/EoqD2sxFX0

— Volvo Car Open (@VolvoCarOpen) March 5, 2020