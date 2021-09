Battue par Su‐Wei Hsieh (3–6, 7–5, 3–6) à Chicago ce lundi, après plus d’un an sans jouer où elle a notam­ment subi une inter­ven­tion chirur­gi­cale au genou, Kim Clijsters désire plus que jamais retrouver un niveau décent afin de concourir pendant une période assez longue avant de se fixer de nouveaux objec­tifs. À 38 ans et après avoir eu trois enfants, la Belge veut avant tout rester positive.

« Comme chaque match que vous jouez, vous savez, il y a de bonnes et de mauvaises choses, de l’in­cons­tance. Terminer ces matchs bien physi­que­ment, sans gros soucis, c’est le grand objectif en ce moment. J’étais proche aujourd’hui, mais je pars avec un bon senti­ment. J’ai fait des progrès, c’est le plus impor­tant. Ce que je vois, c’est que je m’amé­liore, c’est le point positif. »