Alors qu’elle sera sur le court ce soir pour affronter à Chicago Su‐Wei Hsieh, Kim Clijsters a expliqué que le parcours d’Andy Murray était très inté­res­sant, qu’il lui permet­tait de croire en son retour et de conti­nuer à faire les efforts pour être à nouveau compétitive.

« Voir la façon dont Andy est revenu est très moti­vant et m’a apporté beau­coup d’énergie et de moti­va­tion. Savoir ce qu’il a vécu et constater qu’il a été capable de tout surmonter est quelque chose auquel je peux m’identifier »