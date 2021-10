Qualifiée pour les quarts de finale sur le WTA 500 de Chicago où elle affron­tera ce vendredi Elina Svitolina, Ons Jabeur s’est exprimée devant la presse après sa victoire sur Jessica Pegula. Elle est notam­ment revenue sur l’ho­raire assez inha­bi­tuelle (9h du matin au lieu 11h clas­si­que­ment) du début des premiers matchs de la journée.

« Je crois que la dernière fois que je me suis levée à 5h30 du matin, c’était en pré‐saison, pour prendre un vol, jamais pour jouer un match ! Mais je ne peux pas me plaindre du tout, je dois juste m’adapter et faire chaque routine une heure plus tôt que d’ha­bi­tude, y compris aller au lit ou n’im­porte quel repas », a déclaré la Tunisienne, 9e au clas­se­ment de la Race, qui vise plus que jamais une place parmi les huit meilleures à la fin de saison.

« À ce stade de la saison, je suis toujours très fati­guée, c’est même diffi­cile de trouver la moti­va­tion après avoir tout donné pendant l’année. J’avais un grand objectif, mais cela me stresse vrai­ment, surtout si je pense qu’il y a beau­coup de joueuses qui partagent cet objectif et qui ont envie de l’at­teindre. Si j’y arrive, je serai heureuse ; si je n’y arrive pas, ce sera le signe que j’ai besoin de m’éloi­gner des courts pour prendre soin de mon corps et me préparer pour 2022. »