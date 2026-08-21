Le quart de finale Elena Rybakina – Iga Swiatek avait tout de la belle affiche au WTA 1000 de Cincinnati. La revanche pour la Kazakh, défaite en finale par son adver­saire du jour à Toronto, et l’oc­ca­sion pour la sextuple cham­pionne en Grand Chelem de confirmer sa forme du moment. Ces enjeux ont rapi­de­ment volé en éclats en raison du scénario de la rencontre.

Dans le sixième jeu du premier set (4−1), sur un chan­ge­ment d’appui pendant un échange, la numéro deux mondiale a semblé ressentir une douleur au tendon d’Achille. Manipulée dans un premier temps par le kiné inter­venu lors du temps mort médical, la cham­pionne de l’Open d’Australie n’a eu d’autres choix que de jeter l’éponge, après avoir tenté de servir.

Son service sans aucune impul­sion mise dans les jambes laisse présager le pire, à moins de deux semaines de l’US Open.

Elena Rybakina injured herself in the middle of her service game against Iga Swiatek in Cincinnati.



She instantly stopped playing after making the serve.



It looks like an issue with her Achilles…



Very concer­ning… pic.twitter.com/kwyQHKgDKH — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 20, 2026

Très proche du premier rang WTA, ce coup d’arrêt pour­rait inter­venir au pire moment. Les fans de la petite balle jaune retiennent leur souffle.