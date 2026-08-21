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Abandon inquié­tant pour Rybakina à dix jours de l’US Open

Par
Jean Muller
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Le quart de finale Elena Rybakina – Iga Swiatek avait tout de la belle affiche au WTA 1000 de Cincinnati. La revanche pour la Kazakh, défaite en finale par son adver­saire du jour à Toronto, et l’oc­ca­sion pour la sextuple cham­pionne en Grand Chelem de confirmer sa forme du moment. Ces enjeux ont rapi­de­ment volé en éclats en raison du scénario de la rencontre.

Dans le sixième jeu du premier set (4−1), sur un chan­ge­ment d’appui pendant un échange, la numéro deux mondiale a semblé ressentir une douleur au tendon d’Achille. Manipulée dans un premier temps par le kiné inter­venu lors du temps mort médical, la cham­pionne de l’Open d’Australie n’a eu d’autres choix que de jeter l’éponge, après avoir tenté de servir. 

Son service sans aucune impul­sion mise dans les jambes laisse présager le pire, à moins de deux semaines de l’US Open.

Très proche du premier rang WTA, ce coup d’arrêt pour­rait inter­venir au pire moment. Les fans de la petite balle jaune retiennent leur souffle. 

Publié le vendredi 21 août 2026 à 08:44

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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