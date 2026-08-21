Le quart de finale Elena Rybakina – Iga Swiatek avait tout de la belle affiche au WTA 1000 de Cincinnati. La revanche pour la Kazakh, défaite en finale par son adversaire du jour à Toronto, et l’occasion pour la sextuple championne en Grand Chelem de confirmer sa forme du moment. Ces enjeux ont rapidement volé en éclats en raison du scénario de la rencontre.
Dans le sixième jeu du premier set (4−1), sur un changement d’appui pendant un échange, la numéro deux mondiale a semblé ressentir une douleur au tendon d’Achille. Manipulée dans un premier temps par le kiné intervenu lors du temps mort médical, la championne de l’Open d’Australie n’a eu d’autres choix que de jeter l’éponge, après avoir tenté de servir.
Son service sans aucune impulsion mise dans les jambes laisse présager le pire, à moins de deux semaines de l’US Open.
Elena Rybakina injured herself in the middle of her service game against Iga Swiatek in Cincinnati.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 20, 2026
She instantly stopped playing after making the serve.
It looks like an issue with her Achilles…
Very concerning… pic.twitter.com/kwyQHKgDKH
Très proche du premier rang WTA, ce coup d’arrêt pourrait intervenir au pire moment. Les fans de la petite balle jaune retiennent leur souffle.
Publié le vendredi 21 août 2026 à 08:44