C’est la première fois dans sa jeune carrière que Mirra, 17 ans, va aller défier Iga. Cela n’ef­fraie pas du tout la jeune russe qui se dit plus que prête pour ce match de gala.

« Je me sens prête. Elle est n°1 mondiale. Mais c’est aussi un être humain. Je ne pense donc pas qu’il y ait quelque chose d’ex­cep­tionnel. Bien sûr, elle joue très bien. Elle se sent très bien en confiance. Mais j’ai l’im­pres­sion que je le suis aussi. Je vais juste aller sur le court et faire de mon mieux. Si ça ne se passe pas comme je le souhaite cette fois, ce sera fini. Je pense que nous joue­rons sur le court central. Et j’ai aimé l’am­biance, la surface, la dernière fois. Donc tout est réuni »