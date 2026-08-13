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Aryna Sabalenka lucide sur sa saison 2026 : « On s’en fout, profite simple­ment du moment »

Par
Antoine Touchard
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Aryna Sabalenka est toujours au sommet du clas­se­ment WTA.

Mais la saison 2026 de la Biélorusse est, pour le moment, loin d’être à la hauteur de ses stan­dards habituels.

En effet, hormis avoir remporté le « Sunshine Double » à Indian Wells et Miami, Aryna est en panne de résul­tats, notam­ment en Grand Chelem, où elle n’en a remporté aucun sur les trois premiers tour­nois de la saison.

La numéro une mondiale nous avait habi­tués à mieux ces dernières saisons.

Lors du Media Day du Masters 1000 de Cincinnati, Sabalenka est revenue sur une ques­tion d’un jour­na­liste lui deman­dant quelle leçon elle rete­nait de cette saison plus difficile :

« On s’en fout, profite simple­ment du moment. »

Une décla­ra­tion brève mais forte, qui repré­sente bien le carac­tère de cham­pionne de la Biélorusse.

On la retrou­vera lors du prochain Masters 1000 de Cincinnati, où elle sera la prin­ci­pale favo­rite à la victoire finale à Flushing Meadows à la fin du mois.

Publié le jeudi 13 août 2026 à 15:50

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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