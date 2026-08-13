Aryna Sabalenka est toujours au sommet du classement WTA.
Mais la saison 2026 de la Biélorusse est, pour le moment, loin d’être à la hauteur de ses standards habituels.
En effet, hormis avoir remporté le « Sunshine Double » à Indian Wells et Miami, Aryna est en panne de résultats, notamment en Grand Chelem, où elle n’en a remporté aucun sur les trois premiers tournois de la saison.
La numéro une mondiale nous avait habitués à mieux ces dernières saisons.
Lors du Media Day du Masters 1000 de Cincinnati, Sabalenka est revenue sur une question d’un journaliste lui demandant quelle leçon elle retenait de cette saison plus difficile :
« On s’en fout, profite simplement du moment. »
Une déclaration brève mais forte, qui représente bien le caractère de championne de la Biélorusse.
On la retrouvera lors du prochain Masters 1000 de Cincinnati, où elle sera la principale favorite à la victoire finale à Flushing Meadows à la fin du mois.
Publié le jeudi 13 août 2026 à 15:50