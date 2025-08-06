AccueilWTAWTA - CincinnatiAryna Sabalenka n'a vraiment pas de chance
Aryna Sabalenka n’a vrai­ment pas de chance

Thomas S
Par Thomas S

Si le statut de tête de série numéro 1 vous octroie norma­le­ment une certaine protec­tion lors des diffé­rents tirages au sort, ce n’est cepen­dant pas toujours le cas. 

C’est notam­ment ce que vient de vivre Aryna Sabalenka après la sortie du tableau du WTA 1000 de Cincinnati (du 7 au 18 août). La numéro 1 mondiale a en effet hérité d’un parcours très relevé avec des poten­tielles adver­saires comme Vondrousova, Raducanu, Fernandez, Rybakina, Keys ou encore Mertens. Et tout cela avant même les demi‐finales. 

Le parcours théo­rique d’Aryna Sabalenka sur le WTA 1000 de Cincinnati :

Un vrai parcours du combattant. 

Publié le mercredi 6 août 2025 à 13:43

