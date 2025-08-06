Si le statut de tête de série numéro 1 vous octroie normalement une certaine protection lors des différents tirages au sort, ce n’est cependant pas toujours le cas.
C’est notamment ce que vient de vivre Aryna Sabalenka après la sortie du tableau du WTA 1000 de Cincinnati (du 7 au 18 août). La numéro 1 mondiale a en effet hérité d’un parcours très relevé avec des potentielles adversaires comme Vondrousova, Raducanu, Fernandez, Rybakina, Keys ou encore Mertens. Et tout cela avant même les demi‐finales.
Le parcours théorique d’Aryna Sabalenka sur le WTA 1000 de Cincinnati :
Un vrai parcours du combattant.
Publié le mercredi 6 août 2025 à 13:43