Si le statut de tête de série numéro 1 vous octroie norma­le­ment une certaine protec­tion lors des diffé­rents tirages au sort, ce n’est cepen­dant pas toujours le cas.

C’est notam­ment ce que vient de vivre Aryna Sabalenka après la sortie du tableau du WTA 1000 de Cincinnati (du 7 au 18 août). La numéro 1 mondiale a en effet hérité d’un parcours très relevé avec des poten­tielles adver­saires comme Vondrousova, Raducanu, Fernandez, Rybakina, Keys ou encore Mertens. Et tout cela avant même les demi‐finales.

Le parcours théo­rique d’Aryna Sabalenka sur le WTA 1000 de Cincinnati :

Un vrai parcours du combattant.