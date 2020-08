Cette semaine est pour le moment parfaite pour pour Victoria Azarenka. Après un an sans victoire, elle vient d’en enchaîner cinq au tournoi WTA de Cincinnati pour se hisser en finale. La dernière en date ce vendredi, face à la Britannique Johanna Konta (15ème mondiale) 4-6, 6-4, 6-1.

« En général, c’était un très bon match et de grande qualité. Je pense que Johanna a très bien joué, surtout dans le premier set où elle a fait très peu d’erreurs et a été très forte. J’ai donc décidé dans le deuxième set de faire un pas en avant et j’ai essayé de tout donner. Déjà dans le troisième set avec la dynamique positive, je me sentais beaucoup plus à l’aise, sans pression et en étant agressif à tout moment. Je suis content de la victoire », s’est réjoui la Biélorusse en conférence de presse d’après-match.

Victoria est définitivement de retour.