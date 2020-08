Le soulagement pour Victoria Azarenka. Après un peu plus d’un an sans victoire sur le circuit, la Biélorusse a renoué avec le succès le 22 août dernier, face à Donna Vekic. Ensuite, elle a enchaîné avec deux réussites et se retrouve donc en quarts ce mercredi, face à Ons Jabeur à 20h30 heure française.

Le dernier match remporté par Victoria remontait au 13 août 2019 à…Cincinnati.

En huitièmes ce mardi, Azarenka a éliminé la Française Alizé Cornet 6-4, 7-5. Après la rencontre, l’ancienne numéro 1 mondiale s’est montrée satisfaite, mais ne veut pas se projeter. « Tout ce qui m’arrive est génial, peut-être que l’étiqueter comme une ‘semaine de rêve’ serait un peu exagéré, je pense que c’est trop. Tout d’abord, la semaine continue, ce n’est pas fini. J’ai toujours été fidèle à cette pensée, je n’aime rien analyser quand je suis encore au travail, je prends au jour le jour. Et maintenant plus que jamais, j’essaie de tout affronter petit à petit, match par match », a-t-elle assuré.