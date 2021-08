Malgré son accroc histo­rique aux Jeux Olympiques dès le 1er tour, Ashleigh Barty montre qu’elle est bien la patronne du circuit WTA. Elle n’a pas encaissé un seul set pour se hisser en finale à Cincinnati. Son analyse est simple mais lucide.

« Il n’y a aucun point qui valo­rise ma perfor­mance aujourd’hui par rapport aux matchs précé­dents. Ils sont tous uniques, ils sont tous diffé­rents et je pense que chaque match a des circons­tances diffé­rentes. Je pense donc qu’il est impos­sible de comparer. De toute évidence, vous avez égale­ment un adver­saire diffé­rent. J’ai l’im­pres­sion de bien jouer en ce moment. J’ai bien exécuté les plans de match. Je bouge bien et j’ai le contrôle de la balle. C’est tout ce que je peux me demander », a confié la numéro 1 mondiale qui affron­tera la surprise suisse Jil Teichmann en finale à 20h, heure française.

L’Australienne tentera ensuite le doublé Wimbledon – US Open, où elle n’a jamais dépassé les 8es.