A Cincinnati en confé­rence de presse, Ashleigh Barty a exposé sa vision à la fois simpliste et très respec­tueuse du tennis. La numéro une au clas­se­ment WTA fait preuve d’une grande humi­lité. Sa décla­ra­tion en est la preuve…

« C’est très simple. J’ai un travail qui consiste à frapper une balle jaune et à la mettre dans les limites établies par certaines lignes. Je consi­dère qu’être joueur de tennis est plus une respon­sa­bi­lité et un privi­lège qu’un travail. Cela m’a toujours encou­ragé au cours de ma carrière, en jouant de la manière la plus authen­tique possible. Nous avons tous des person­na­lités diffé­rentes et compre­nons la vie et le tennis d’une manière unique, et je pense qu’il est impor­tant de traduire cela dans notre jeu et notre compor­te­ment sur la court. J’en gagne ma vie, mais je sais que je dois toujours faire de mon mieux partout où je vais car il y a des gens qui paient un ticket pour me voir », a déclaré l’Australienne, qui défiera Victoria Azarenka en 8es de finale.