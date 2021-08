L’or en simple. L’argent en double. Belinda Bencic a brillé et amené la Suisse tout là‐haut aux Jeux Olympiques de Tokyo. La 11e joueuse mondiale, chaleu­reu­se­ment féli­cité par Roger Federer, est sur un nuage depuis un peu plus de deux semaines. De retour à la compé­ti­tion au WTA 1000 de Cincinnati, Bencic en dit plus sur son état d’esprit.

« Avoir obtenu l’or olym­pique est incroyable, je sens que j’ai réalisé mon grand rêve. J’ai reçu des messages que je n’ou­blierai jamais. J’ai vécu ce que signifie gagner un grand tournoi. J’ai l’im­pres­sion que je ne peux plus me mettre de pres­sion. Je veux juste profiter du tennis et essayer de conti­nuer à m’amé­liorer, je peux jouer plus détendue. »