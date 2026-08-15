615e mondiale à 46 ans, Venus Williams continue de jouer sur le circuit WTA grâce à toutes les invitations délivrées par les tournois.
Une situation qui commence toutefois à agacer certains observateurs, à l’image du journaliste Benoît Maylin. Sur le réseau social X, le chroniqueur a poussé un coup de gueule après la nouvelle défaite de l’Américaine face à Emiliana Arango, 95e mondiale, au premier tour du tournoi de Cincinnati (6−2, 6–2).
😤 Ça va s’arrêter quand la blague Venus Williams ?!— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 15, 2026
C’est ridicule.
Elle n’a plus gagné 1 match depuis plus d’un an (15 défaites d’affilée).
Elle n’est plus compétitive.
Mais les tournois l’invitent toujours…
27 invits d’affilée depuis 5 ans !
Elle aurait tort de refuser. pic.twitter.com/xvuQQqGTzB
« Ça va s’arrêter quand la blague Venus Williams ?! C’est ridicule. Elle n’a plus gagné 1 match depuis plus d’un an (15 défaites d’affilée). Elle n’est plus compétitive. Mais les tournois l’invitent toujours… 27 invitations d’affilée depuis 5 ans ! Elle aurait tort de refuser », a écrit le chroniqueur.
Publié le samedi 15 août 2026 à 11:24