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Benoît Maylin : « Ça va s’arrêter quand la blague Venus Williams ? C’est ridicule »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis : Wimbledon 2023 - Angleterre - J

615e mondiale à 46 ans, Venus Williams continue de jouer sur le circuit WTA grâce à toutes les invi­ta­tions déli­vrées par les tournois. 

Une situa­tion qui commence toute­fois à agacer certains obser­va­teurs, à l’image du jour­na­liste Benoît Maylin. Sur le réseau social X, le chro­ni­queur a poussé un coup de gueule après la nouvelle défaite de l’Américaine face à Emiliana Arango, 95e mondiale, au premier tour du tournoi de Cincinnati (6−2, 6–2).

« Ça va s’arrêter quand la blague Venus Williams ?! C’est ridi­cule. Elle n’a plus gagné 1 match depuis plus d’un an (15 défaites d’affilée). Elle n’est plus compé­ti­tive. Mais les tour­nois l’invitent toujours… 27 invi­ta­tions d’affilée depuis 5 ans ! Elle aurait tort de refuser », a écrit le chroniqueur. 

Publié le samedi 15 août 2026 à 11:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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