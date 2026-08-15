615e mondiale à 46 ans, Venus Williams continue de jouer sur le circuit WTA grâce à toutes les invi­ta­tions déli­vrées par les tournois.

Une situa­tion qui commence toute­fois à agacer certains obser­va­teurs, à l’image du jour­na­liste Benoît Maylin. Sur le réseau social X, le chro­ni­queur a poussé un coup de gueule après la nouvelle défaite de l’Américaine face à Emiliana Arango, 95e mondiale, au premier tour du tournoi de Cincinnati (6−2, 6–2).

😤 Ça va s’arrêter quand la blague Venus Williams ?!

C’est ridi­cule.



Elle n’a plus gagné 1 match depuis plus d’un an (15 défaites d’affilée).



Elle n’est plus compé­ti­tive.



Mais les tour­nois l’invitent toujours…

27 invits d’affilée depuis 5 ans !



Elle aurait tort de refuser. pic.twitter.com/xvuQQqGTzB — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 15, 2026

« Ça va s’arrêter quand la blague Venus Williams ?! C’est ridi­cule. Elle n’a plus gagné 1 match depuis plus d’un an (15 défaites d’affilée). Elle n’est plus compé­ti­tive. Mais les tour­nois l’invitent toujours… 27 invi­ta­tions d’affilée depuis 5 ans ! Elle aurait tort de refuser », a écrit le chroniqueur.