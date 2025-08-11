Si elle a renoué avec la victoire à Cincinnati, où elle avait triomphé en 2022, Caroline Garcia s’est inclinée au deuxième tour face à Karolina Muchova : 7–6(3), 7–6(0).

Avant de se tourner vers son dernier US Open, la Française a une nouvelle fois mis les choses au clair concer­nant sa déci­sion de mettre un terme à sa carrière en fin de saison.

« Quand j’ai pris la déci­sion d’ar­rêter, ce n’était pas par rapport à mon niveau de tennis. Il y avait encore de bons matches et le niveau était là. Mais pour être présente au plus haut niveau, pour être toujours compé­ti­tive pendant des saisons qui sont très longues, cela demande des efforts que je n’ai plus la force ou l’envie de faire. Je n’ai plus en moi ce qu’il faut pour mener une vie comme ça. La seule chose que je voulais, c’était être le mieux préparée pour l’US Open. Et avec ces deux matches, c’est bien lancé », a déclaré Garcia dans des propos rapportés par L’Equipe.