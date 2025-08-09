La dernière danse de Caroline Garcia se prolonge.

En effet, la Française, qui a annoncé qu’elle mettrait un terme à sa carrière après l’US Open, est revenue en confé­rence de presse d’après-match sur sa victoire contre Sonay Kartal :

« Il y a aussi eu un peu de frus­tra­tion et je me suis demandé ce que je faisais là (rires). Le but est d’ar­river avec un maximum de repères et de rythme à l’US Open. J’ai eu la bonne surprise d’avoir une invi­ta­tion ici (à Cincinnati), ce qui n’était pas gagné d’avance (elle est 200e, mais a remporté le tournoi en 2022). J’ai pu bien m’en­traîner avec de nombreuses joueuses et retrouver le rythme. J’ai gagné un match, je vais pouvoir en jouer un autre, ce n’est que du béné­fice. Depuis Miami, je n’ai joué qu’un match à Roland‐Garros, mais ça fait du bien de voir qu’avec le travail tout reprend forme. C’est positif. »

La Tricolore se donne encore un peu de temps sur les courts, car après sa victoire au premier tour, elle affron­tera la Tchèque Karolina Muchova.

On espère que Caro s’inspirera de son titre acquis ici en 2022 pour tenter de faire un joli parcours dans l’Ohio, en vue de son dernier tournoi prévu à l’US Open.