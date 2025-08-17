En quart de finale du WTA 1000 de Cincinnati, Coco Gauff s’est incliné en quart de finale contre Jasmine Paolini (6−2, 4–6, 3–6). Avec cette élimination, la double championne en Grand Chelem conclut sa préparation pour Flushing Meadows sans avoir atteint de derniers carrés sur dur.
Une situation qui inquiète l’ancienne sixième joueuse mondiale Chanda Rubin. Sur le tableau de Tennis Channel, sa compatriote s’interroge sur la capacité de la numéro deux mondiale à rebondir à New York.
« Coco Gauff a remporté Roland‐Garros. Elle a connu une transition difficile sur gazon. Elle s’est retrouvée dans une situation délicate. Elle avait beaucoup de choses à gérer. Elle n’a pas vraiment réussi à s’imposer là‐bas. Maintenant, elle entame la saison sur dur et a remporté quelques matchs, mais je pensais juste qu’elle serait peut‐être dans une meilleure position. Nous l’avons vue commencer à s’énerver un peu, à s’irriter, en s’en prenant à son équipe ici ou là. C’est donc ma seule inquiétude. Comment se sent‐elle ? Se sent‐elle en confiance ? Pense‐t‐elle pouvoir surmonter des matchs difficiles à New York ? A‑t‐elle suffisamment d’expérience sur dur pour le ressentir ? »
Publié le dimanche 17 août 2025 à 16:40