En quart de finale du WTA 1000 de Cincinnati, Coco Gauff s’est incliné en quart de finale contre Jasmine Paolini (6−2, 4–6, 3–6). Avec cette élimi­na­tion, la double cham­pionne en Grand Chelem conclut sa prépa­ra­tion pour Flushing Meadows sans avoir atteint de derniers carrés sur dur.

Une situa­tion qui inquiète l’an­cienne sixième joueuse mondiale Chanda Rubin. Sur le tableau de Tennis Channel, sa compa­triote s’in­ter­roge sur la capa­cité de la numéro deux mondiale à rebondir à New York.

« Coco Gauff a remporté Roland‐Garros. Elle a connu une tran­si­tion diffi­cile sur gazon. Elle s’est retrouvée dans une situa­tion déli­cate. Elle avait beau­coup de choses à gérer. Elle n’a pas vrai­ment réussi à s’im­poser là‐bas. Maintenant, elle entame la saison sur dur et a remporté quelques matchs, mais je pensais juste qu’elle serait peut‐être dans une meilleure posi­tion. Nous l’avons vue commencer à s’énerver un peu, à s’ir­riter, en s’en prenant à son équipe ici ou là. C’est donc ma seule inquié­tude. Comment se sent‐elle ? Se sent‐elle en confiance ? Pense‐t‐elle pouvoir surmonter des matchs diffi­ciles à New York ? A‑t‐elle suffi­sam­ment d’ex­pé­rience sur dur pour le ressentir ? »