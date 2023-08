La program­ma­tion des matchs et les « night sessions » sont deux sujets énor­mé­ment commen­tées dans le monde du tennis actuel­le­ment. Plusieurs polé­miques ont éclaté notam­ment à Toronto la semaine dernière.

Qualifiée pour le dernier carré à Cincinnati où elle va affronter Iga Swiatek, Cori Gauff a donné son avis sur le sujet.

« J’ai eu de la chance au début de ma carrière car en raison de mon jeune âge, ils n’étaient pas vrai­ment auto­risés à me programmer pour le deuxième match de nuit. Donc tous les matchs, les matchs de nuit que j’ai joués étaient toujours les premiers, si vous l’avez remarqué, évidem­ment. Maintenant que je suis plus âgée, je peux jouer plus tard, mais cette semaine, j’ai eu de la chance. Il y a un côté du tirage au sort qui joue le jour et l’autre la nuit, c’est le tirage au sort, donc c’est toujours compliqué. Je comprends que les fans veuillent voir le match de nuit, nous avons vu des matchs incroyables à cet égard. Dans les tour­nois du Grand Chelem, c’est un peu mieux géré parce qu’il y a un jour de repos, mais dans le reste des événe­ments, c’est plus diffi­cile à gérer. Il faut trouver un équi­libre, même si les joueurs ne peuvent pas faire grand‐chose, le tournoi doit trouver un accord avec les chaînes de télé­vi­sion, il y a beau­coup de choses derrière tout cela que les gens ne connaissent pas. Je sais que le conseil des joueurs y travaille. »