Coco Gauff a connu quelques difficultés lors de son deuxième tour à Cincinnati face à l’imprévisible Liudmila Samsonova.
Malmenée après la perte du premier set, l’Américaine a su parfaitement réagir pour renverser la rencontre et finalement s’imposer en trois manches, 2–6, 6–4, 6–1.
Après sa victoire, lors de l’interview sur le court, Gauff a tenu à expliquer que cette journée était très particulière pour elle puisqu’il s’agissait de l’anniversaire de son père, celui qui lui a fait découvrir le tennis et qui l’a encouragée tout au long de son parcours.
Coco Gauff wishes her dad a happy birthday after her win over Samsonova in Cincinnati— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 17, 2026
“He’s the reason why I’m playing this sport and have so much belief. If it was up to my dad, he would say I can beat anyone even if Carlos Alcaraz is on the other side”
😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/RAJM6dv5Dk
« C’est grâce à lui que je pratique ce sport et que j’ai autant confiance en moi. Si cela ne tenait qu’à mon père, il me dirait que je peux battre n’importe qui, même si Carlos Alcaraz se trouvait de l’autre côté du filet », a déclaré Coco Gauff.
Publié le lundi 17 août 2026 à 15:10