Coco Gauff a connu quelques diffi­cultés lors de son deuxième tour à Cincinnati face à l’imprévisible Liudmila Samsonova.

Malmenée après la perte du premier set, l’Américaine a su parfai­te­ment réagir pour renverser la rencontre et fina­le­ment s’imposer en trois manches, 2–6, 6–4, 6–1.

Après sa victoire, lors de l’interview sur le court, Gauff a tenu à expli­quer que cette journée était très parti­cu­lière pour elle puisqu’il s’agissait de l’anniversaire de son père, celui qui lui a fait décou­vrir le tennis et qui l’a encou­ragée tout au long de son parcours.

Coco Gauff wishes her dad a happy birthday after her win over Samsonova in Cincinnati



“He’s the reason why I’m playing this sport and have so much belief. If it was up to my dad, he would say I can beat anyone even if Carlos Alcaraz is on the other side”



😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/RAJM6dv5Dk — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 17, 2026

« C’est grâce à lui que je pratique ce sport et que j’ai autant confiance en moi. Si cela ne tenait qu’à mon père, il me dirait que je peux battre n’importe qui, même si Carlos Alcaraz se trou­vait de l’autre côté du filet », a déclaré Coco Gauff.