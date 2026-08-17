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Coco Gauff : « Même si Carlos Alcaraz se retrou­vait en face de moi sur le terrain, mon père me dirait que je peux le battre »

Par
Baptiste Mulatier
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Coco Gauff a connu quelques diffi­cultés lors de son deuxième tour à Cincinnati face à l’imprévisible Liudmila Samsonova.

Malmenée après la perte du premier set, l’Américaine a su parfai­te­ment réagir pour renverser la rencontre et fina­le­ment s’imposer en trois manches, 2–6, 6–4, 6–1.

Après sa victoire, lors de l’interview sur le court, Gauff a tenu à expli­quer que cette journée était très parti­cu­lière pour elle puisqu’il s’agissait de l’anniversaire de son père, celui qui lui a fait décou­vrir le tennis et qui l’a encou­ragée tout au long de son parcours.

« C’est grâce à lui que je pratique ce sport et que j’ai autant confiance en moi. Si cela ne tenait qu’à mon père, il me dirait que je peux battre n’importe qui, même si Carlos Alcaraz se trou­vait de l’autre côté du filet », a déclaré Coco Gauff.

Publié le lundi 17 août 2026 à 15:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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