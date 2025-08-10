Danielle Collins, réputée pour son franc‐parler, a encore une fois fait parler d’elle cette nuit.
L’Américaine, qui s’est inclinée cette nuit contre sa compatriote Taylor Townsend, a réagi sur son compte Instagram à sa détresse actuelle :
« Toute personne qui a une hernie discale connaît ma douleur. Ce n’est pas surprenant que les guerriers du clavier ne puissent pas comprendre ou s’identifier, car ils ont été trop occupés à rester assis sur leur derrière à juger les gens qui se présentent et essaient de donner le meilleur d’eux-mêmes, même les jours qui craignent. Merci à tous ceux qui ont prié pour ma blessure et merci à Taylor Townsend d’être la meilleure des meilleures. »
Une défaite qui compte peu pour « Danimal », qui joue actuellement avec une hernie discale et semble partir en croisade contre les fans qui critiquent sa défaite, qu’elle qualifie de « guerriers du clavier ».
Publié le dimanche 10 août 2025 à 11:45