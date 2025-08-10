AccueilWTAWTA - CincinnatiCollins remonté après sa défaite au premier tour : "Ce n’est pas...
WTA - Cincinnati

Collins remonté après sa défaite au premier tour : « Ce n’est pas surpre­nant que les guer­riers du clavier ne puissent pas comprendre »

Henri Dupont
Par Henri Dupont

-

9
Tennis - Internationaux de Strasbourg -

Danielle Collins, réputée pour son franc‐parler, a encore une fois fait parler d’elle cette nuit.

L’Américaine, qui s’est inclinée cette nuit contre sa compa­triote Taylor Townsend, a réagi sur son compte Instagram à sa détresse actuelle :

« Toute personne qui a une hernie discale connaît ma douleur. Ce n’est pas surpre­nant que les guer­riers du clavier ne puissent pas comprendre ou s’identifier, car ils ont été trop occupés à rester assis sur leur derrière à juger les gens qui se présentent et essaient de donner le meilleur d’eux-mêmes, même les jours qui craignent. Merci à tous ceux qui ont prié pour ma bles­sure et merci à Taylor Townsend d’être la meilleure des meilleures. »

Une défaite qui compte peu pour « Danimal », qui joue actuel­le­ment avec une hernie discale et semble partir en croi­sade contre les fans qui critiquent sa défaite, qu’elle qualifie de « guer­riers du clavier ».

Publié le dimanche 10 août 2025 à 11:45

Article précédent
Arthur Rinderknech, tombeur de Casper Ruud : « Je savais pour­quoi il m’avait battu quatre fois. J’étais toujours persuadé de la façon dont je devais jouer pour le battre »
Article suivant
Sabalenka très honnête sur les nouvelles instal­la­tions du tournoi : « Merci de prévoir plus d’espace dans la salle à manger »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.