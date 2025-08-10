Danielle Collins, réputée pour son franc‐parler, a encore une fois fait parler d’elle cette nuit.

L’Américaine, qui s’est inclinée cette nuit contre sa compa­triote Taylor Townsend, a réagi sur son compte Instagram à sa détresse actuelle :

Danielle Collins has a message for the keyboard warriors who’ve had things to say about her injury in Cincinnati :



“Anyone who has a herniated disc knows my pain 🥺 It’s no surprise the keyboard warriors can’t unders­tand or relate, as they’ve been too busy sitting on their asses… pic.twitter.com/eN8Do0OT9s — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 10, 2025

« Toute personne qui a une hernie discale connaît ma douleur. Ce n’est pas surpre­nant que les guer­riers du clavier ne puissent pas comprendre ou s’identifier, car ils ont été trop occupés à rester assis sur leur derrière à juger les gens qui se présentent et essaient de donner le meilleur d’eux-mêmes, même les jours qui craignent. Merci à tous ceux qui ont prié pour ma bles­sure et merci à Taylor Townsend d’être la meilleure des meilleures. »

Une défaite qui compte peu pour « Danimal », qui joue actuel­le­ment avec une hernie discale et semble partir en croi­sade contre les fans qui critiquent sa défaite, qu’elle qualifie de « guer­riers du clavier ».