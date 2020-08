Après avoir remporté ses deux premières rencontres 2 sets à 0, Alizé Cornet s’attaque en huitièmes de finale à Victoria Azarenka. Cette dernière a elle aussi gagné ses deux premiers matchs sans concéder de set.

Les deux femmes se sont affrontés sept fois au cours de leur carrière entre 2004 et 2019. Pour le moment, aucune n’a tourné en faveur de la Française. Cornet aura donc fort à faire ce mardi à 18h30, heure française. Bien qu’Azarenka ne soit plus que 59ème joueuse mondiale.

Après son 1er tour, Cornet avait affiché ses espoirs au micro » de France TV sport : « Sur ces éditions des tournois de Cincinnati et de l’US Open, on va avoir des surprises, c’est quasiment sûr et certain. Quand on subit un break de 6 mois comme celui qu’on vient de vivre, il y a forcément des joueurs moins en forme, moins bien préparés que d’habitude, mais on en voit aussi d’autres qui en profitent pour se refaire une santé, et qui arrivent motivés comme jamais ! Pour ma part, je me sens bien, j’ai vraiment récupéré une fraîcheur mentale dont j’avais besoin. Il y avait un peu de lassitude qui s’était installé et là je me sens à nouveau très motivée. »