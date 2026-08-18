Coup d’arrêt pour Elina Svitolina.

Touchée à une cheville, la 9e joueuse mondiale a déclaré forfait avant son troi­sième tour contre la Chinoise Xiyu Wang (108e) au WTA 1000 de Cincinnati.

« Malheureusement, j’ai fait tout ce que j’ai pu pour soulager la bles­sure que je me suis faite à Toronto, mais j’ai un peu trop forcé lors du deuxième tour. Je n’ai pas aussi bien récu­péré que je l’au­rais souhaité et je ne serai pas prête pour le prochain match. Les méde­cins m’ont conseillé de rester quelque temps au repos pour tota­le­ment récu­pérer. Je suis très triste de quitter le tournoi ainsi »

𝗘𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗦𝘃𝗶𝘁𝗼𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗰𝗹𝗮𝗿𝗲𝗿 𝗳𝗼𝗿𝗳𝗮𝗶𝘁 𝗮 𝗖𝗶𝗻𝗰𝗶𝗻𝗻𝗮𝘁𝗶 🩹



🗣️ « J’ai fait de mon mieux pour récu­pérer mais malheu­reu­se­ment, la bles­sure que j’avais contractée à Toronto, aggravée par mon match au deuxième tour, ne m’a pas… pic.twitter.com/BSaXJ7ZA3Z — Haute Cadence – WTA (@Haute_Cadence) August 18, 2026

Reste à savoir si l’épouse de Gaël Monfils sera remise à temps pour l’US Open (30 août au 13 septembre).