Coup d’arrêt pour Elina Svitolina.
Touchée à une cheville, la 9e joueuse mondiale a déclaré forfait avant son troisième tour contre la Chinoise Xiyu Wang (108e) au WTA 1000 de Cincinnati.
« Malheureusement, j’ai fait tout ce que j’ai pu pour soulager la blessure que je me suis faite à Toronto, mais j’ai un peu trop forcé lors du deuxième tour. Je n’ai pas aussi bien récupéré que je l’aurais souhaité et je ne serai pas prête pour le prochain match. Les médecins m’ont conseillé de rester quelque temps au repos pour totalement récupérer. Je suis très triste de quitter le tournoi ainsi »
𝗘𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗦𝘃𝗶𝘁𝗼𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗰𝗹𝗮𝗿𝗲𝗿 𝗳𝗼𝗿𝗳𝗮𝗶𝘁 𝗮 𝗖𝗶𝗻𝗰𝗶𝗻𝗻𝗮𝘁𝗶 🩹— Haute Cadence – WTA (@Haute_Cadence) August 18, 2026
🗣️ « J’ai fait de mon mieux pour récupérer mais malheureusement, la blessure que j’avais contractée à Toronto, aggravée par mon match au deuxième tour, ne m’a pas… pic.twitter.com/BSaXJ7ZA3Z
Reste à savoir si l’épouse de Gaël Monfils sera remise à temps pour l’US Open (30 août au 13 septembre).
Publié le mardi 18 août 2026 à 20:43