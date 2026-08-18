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Coup dur pour Elina Svitolina‐Monfils : « Les méde­cins m’ont conseillée de rester quelque temps au repos pour tota­le­ment récupérer »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

Coup d’arrêt pour Elina Svitolina. 

Touchée à une cheville, la 9e joueuse mondiale a déclaré forfait avant son troi­sième tour contre la Chinoise Xiyu Wang (108e) au WTA 1000 de Cincinnati. 

« Malheureusement, j’ai fait tout ce que j’ai pu pour soulager la bles­sure que je me suis faite à Toronto, mais j’ai un peu trop forcé lors du deuxième tour. Je n’ai pas aussi bien récu­péré que je l’au­rais souhaité et je ne serai pas prête pour le prochain match. Les méde­cins m’ont conseillé de rester quelque temps au repos pour tota­le­ment récu­pérer. Je suis très triste de quitter le tournoi ainsi »

Reste à savoir si l’épouse de Gaël Monfils sera remise à temps pour l’US Open (30 août au 13 septembre). 

Publié le mardi 18 août 2026 à 20:43

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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