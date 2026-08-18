Un duel 100% fran­çais avait lieu au troi­sième tour du WTA 1000 de Cincinnati entre Diane Parry, 66e mondiale, et Loïs Boisson, tombée au 281e rang mondial mais invitée par le tournoi.

Et c’est la première des deux qui s’est imposée en trois sets face à la demi‐finaliste surprise de Roland‐Garros 2025 (4−6, 6–4, 6–3).

« Nous nous étions entraî­nées ensemble à Toronto, il y a deux semaines. Je connais­sais ses grosses qualités. Elle sert très bien, donc elle peut me sortir des aces à des moments impor­tants. Il fallait que je sois assez solide pour essayer de remettre un coup de qualité dès le retour, ce n’était pas évident. Au début, on peut avoir tendance à la regarder jouer, à subir ses coups. Avec sa qualité de balle, ça peut vite être compliqué. Donc il faut aller la contrer, en remettre, surtout ne pas subir. Ça pousse à en mettre un peu plus dans les coups », a analysé Parry au micro de L’Equipe après sa victoire.