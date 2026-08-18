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Diane Parry, après sa victoire contre Loïs Boisson : « Au début, on peut avoir tendance à la regarder jouer »

Par
Baptiste Mulatier
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Un duel 100% fran­çais avait lieu au troi­sième tour du WTA 1000 de Cincinnati entre Diane Parry, 66e mondiale, et Loïs Boisson, tombée au 281e rang mondial mais invitée par le tournoi. 

Et c’est la première des deux qui s’est imposée en trois sets face à la demi‐finaliste surprise de Roland‐Garros 2025 (4−6, 6–4, 6–3).

« Nous nous étions entraî­nées ensemble à Toronto, il y a deux semaines. Je connais­sais ses grosses qualités. Elle sert très bien, donc elle peut me sortir des aces à des moments impor­tants. Il fallait que je sois assez solide pour essayer de remettre un coup de qualité dès le retour, ce n’était pas évident. Au début, on peut avoir tendance à la regarder jouer, à subir ses coups. Avec sa qualité de balle, ça peut vite être compliqué. Donc il faut aller la contrer, en remettre, surtout ne pas subir. Ça pousse à en mettre un peu plus dans les coups », a analysé Parry au micro de L’Equipe après sa victoire. 

Publié le mardi 18 août 2026 à 16:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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