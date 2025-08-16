Tombeuse très solide d’Aryna Sabalenka en quarts de finale du WTA 1000 de Cincinnati (6−1, 6–4), Elena Rybakina affiche désor­mais un bilan de 5 victoires pour 7 défaites face à l’ac­tuelle numéro 1 mondiale. Et elle estime qu’un élément impor­tant a fait la diffé­rence sur ce match.

« Je suis satis­faite de mon service. Ça a été la clé. Nous sommes toutes les deux des joueuses qui frap­pons fort. Aujourd’hui, j’ai très bien servi. Si Aryna sert bien, c’est complè­te­ment diffé­rent. J’espère conti­nuer comme ça », a déclaré la 10e mondiale lors de l’in­ter­view sur le court.

Elena Rybakina after beating Sabalenka to reach 1st Cincinnati SF



"I'm happy with the serve. It was the key. We're both big hitters. Today I served really well. If Aryna serves well, it's comple­tely different. Hopefully I continue like this." ❤️



La joueuse kazhaque affron­tera désor­mais Iga Swiatek pour une place en finale dans l’Ohio.