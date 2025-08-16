Tombeuse très solide d’Aryna Sabalenka en quarts de finale du WTA 1000 de Cincinnati (6−1, 6–4), Elena Rybakina affiche désormais un bilan de 5 victoires pour 7 défaites face à l’actuelle numéro 1 mondiale. Et elle estime qu’un élément important a fait la différence sur ce match.
« Je suis satisfaite de mon service. Ça a été la clé. Nous sommes toutes les deux des joueuses qui frappons fort. Aujourd’hui, j’ai très bien servi. Si Aryna sert bien, c’est complètement différent. J’espère continuer comme ça », a déclaré la 10e mondiale lors de l’interview sur le court.
Elena Rybakina after beating Sabalenka to reach 1st Cincinnati SF— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 15, 2025
“I’m happy with the serve. It was the key. We’re both big hitters. Today I served really well. If Aryna serves well, it’s completely different. Hopefully I continue like this.” ❤️
pic.twitter.com/YOzptN5kvA
La joueuse kazhaque affrontera désormais Iga Swiatek pour une place en finale dans l’Ohio.
Publié le samedi 16 août 2025 à 10:25