WTA - Cincinnati

Elena Rybakina, après avoir dominé Sabalenka : « Si Aryna sert bien, c’est complè­te­ment différent »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Tombeuse très solide d’Aryna Sabalenka en quarts de finale du WTA 1000 de Cincinnati (6−1, 6–4), Elena Rybakina affiche désor­mais un bilan de 5 victoires pour 7 défaites face à l’ac­tuelle numéro 1 mondiale. Et elle estime qu’un élément impor­tant a fait la diffé­rence sur ce match. 

« Je suis satis­faite de mon service. Ça a été la clé. Nous sommes toutes les deux des joueuses qui frap­pons fort. Aujourd’hui, j’ai très bien servi. Si Aryna sert bien, c’est complè­te­ment diffé­rent. J’espère conti­nuer comme ça », a déclaré la 10e mondiale lors de l’in­ter­view sur le court. 

La joueuse kazhaque affron­tera désor­mais Iga Swiatek pour une place en finale dans l’Ohio. 

Publié le samedi 16 août 2025 à 10:25

