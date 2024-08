Elina s’est confiée à nos confrères de Tennis.com. Elle a évoqué le chemin parcouru pour pouvoir gérer ses bles­sures mais aussi le choix qu’elle a fait derniè­re­ment en retrou­vant son coach de jadis. Tous ces éléments consti­tuent son nouveau puzzle et doit lui permettre de finir la saison en trombe.

« Pour l’instant, je sens que nous avons enfin trouvé les petits ajus­te­ments que nous devons faire, et j’espère que nous pour­rons conti­nuer pour que je puisse terminer cette saison jusqu’au bout. Nous étions en milieu de saison, il fallait donc que je trouve quelqu’un avec qui je me sente bien tout de suite. Avec Andy, nous avons gardé le contact et il avait terminé avec Jil Teichman. Tout s’est enchaîné comme ça ! Jusqu’à présent, tout va bien. Nous avons essayé de travailler sur quelques points ici et là, et j’espère que nous pour­rons travailler encore quelques années.