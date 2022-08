Garcia : « C’est le tennis : tu es à un cheveu de gagner et, deux minutes plus tard, tu es à égalité et tu dois tout recommencer à zéro »

Déjà vain­queur de quatre matchs à Cincinnati où elle a dû sortir des quali­fi­ca­tions, Caroline Garcia confirme sa très grande forme. Sa confiance actuelle lui a d’ailleurs permis de survoler le troi­sième set contre la numéro 3 mondiale Maria Sakkari (6–1) alors qu’elle venait de perdre un tie‐break qu’elle aurait dû remporter : elle menait 4–0 puis a loupé un coup facile pour elle à 6–6.

La Française a raconté comment elle avait vécu ce moment à L’Equipe.

« La volée, je n’ar­rê­tais pas de la voir et de la revoir. Je me suis compli­quée la vie à sauter alors que je pouvais la claquer… C’était diffi­cile, j’avais eu des occa­sions. Mais c’est le tennis : tu es à un cheveu de gagner et, deux minutes plus tard, tu es à égalité et tu dois tout recom­mencer à zéro. Je pouvais perdre le match, mais si je le perdais parce que j’avais baissé les bras dans le troi­sième set, je m’en serais voulue pendant plusieurs jours. Alors qu’en conti­nuant avec la même atti­tude, je pouvais gagner ou perdre mais au moins apprendre des choses », a confié la 35e joueuse mondiale, trans­formée depuis qu’elle a décidé d’adopter un style de jeu parti­cu­liè­re­ment agressif et offensif.

Elle affron­tera désor­mais Karolina Pliskova ou Elise Mertens en huitièmes de finale.