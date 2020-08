Solide face à une Sloane Stephens (6-3, 7-6 (4)) en plein doute, la Lyonnaise a donc signé une belle rentrée à New-York.

Si elle s’est plaint de quelques trous en terme de concentration, elle a a expliqué à nos confères de l’Equipe que cette trêve lui avait apporté beaucoup : « J’ai grandi dans certains domaines. Ça m’a fait du bien de prendre un peu de recul par rapport au tennis, de gérer mon entraînement. Je me suis aperçue que ça ne servait parfois à rien de s’entraîner cinq heures par jour tous les jours. Tu y vas tous les deux jours mais tu y vas à fond, avec l’intensité et l’envie et tu progresses autant. Ça permet de relativiser certaines choses. Ce n’était pas facile car j’ai connu beaucoup de pépins physiques (pied notamment) qui ont demandé du temps et provoqué parfois de la frustration mais ça m’a permis de gagner en maturité. Dans l’organisation, je pense avoir gagné en autonomie. C’est une expérience hors tennis qui fait grandir. »

On rappelle que Caroline Garcia a passé une grande partie de cette trêve à Manacor au sein de l’académie de Rafael Nadal. A New-York, elle n’est pas accompagné de son père mais de Florian Ryenet, membre du staff et sparring partent attitré.